Covid-19 coloca 150 mil empregos em risco em Cabo Verde

23/07/2020 14:48 - Modificado em 23/07/2020 14:48

Oministro das Finanças, Olavo Correia, assegurou esta quinta-feira, que a pandemia de covid-19 está a colocar “em risco 150 mil empregos no país, sendo necessária uma intervenção muito forte do Estado para travar o desemprego em massa”.

Olavo Correia esclareceu que devido a covid-19, a taxa de desemprego pode “duplicar em Cabo Verde”, sendo que neste momento aponta que cerca de 206 mil pessoas estão empregadas e cerca de 150 mil empregos estão em risco.

Esta declaração do ministro da tutela foi feita numa publicação sobre a proposta de lei do Orçamento Retificativo para 2020, que na próxima semana vai a votação final na Assembleia Nacional. Nesta senda o governante assumiu que “só com uma intervenção pública muito forte será possível garantir uma proteção para evitar que haja desemprego em massa em Cabo Verde”.

É que antes do início da pandemia de covid-19, a taxa de desemprego rondava os 11%, mas a atual previsão do Governo aponta para 20% até final de 2020, isto devido aos efeitos da crise no setor do turismo, que garante 25% do Produto Interno Bruto do país, quando o arquipélago está fechado a voos internacionais desde 19 de março.

Olavo Correia destacou a prorrogação do período de cofinanciamento de estágios profissionais, de seis para oito meses, com aumento da comparticipação estatal, que vai custar aos cofres públicos 289 milhões de escudos ou o fomento à contratação através de benefícios fiscais e comparticipação do Estado em 50% do salário, que custará 70 milhões de escudos.

Com efeito, o “lay-off” será prolongado agora apenas para o setor do turismo, até final de setembro, sendo a medida com o maior peso orçamental, com uma estimativa de 155 milhões de escudos por mês (recebem 70% do salário, metade assegurado pelo Instituto Nacional de Previdência Social), pagos a uma média de 11.000 trabalhadores com suspensão de contrato de trabalho.

A proposta de Orçamento Retificativo para 2020 ascende a 75.084.978.510 escudos (679,1 milhões de euros), entre despesas e receitas, incluindo endividamento, o que representa um aumento de 2,6% na dotação inscrita no Orçamento ainda em vigor. Prevê o recurso ao endividamento público, com o Governo a estimar o ‘stock’ da dívida equivalente a 150% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2021.