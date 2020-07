Covid-19: São Vicente não tem ninguém em quarentena

22/07/2020 23:55 - Modificado em 22/07/2020 23:55

O nome de São Vicente não consta neste momento na lista dos municípios com pessoas em quarentena devido a pandemia da covid-19 no país, que nesta quarta-feira, 22 de julho tem 964 pessoas em isolamento.

Fazendo o balanço diário da COVID-19 no país, Jorge Barreto, revelou que houve uma ligeira diminuição a nível nacional de pessoas em quarentena, sobretudo nas ilhas que são os focos da pandemia no país, sendo que a ilha de São Vicente não consta nesta lista.

São Vicente tinha até meados de junho cerca de quinhentas pessoas em quarentena domiciliar e obrigatória, derivados dos novos casos que surgiram, mas o número foi diminuindo e neste momento encontra-se na estaca zero. De realçar que entre ontem e hoje 70 amostras analisadas pelo Laboratório de Virologia da ilha, testaram negativo para o novo coronavírus.

O director dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças do Ministério da Saúde, referiu, que neste momento, estão em quarentena no país 964 pessoas, distribuídas por Santa Catarina de Santiago (100), Sal (134), Praia (29), Brava (1), São Salvador do Mundo (43), Ribeira Brava (267), Santa Cruz (68), Ribeira Grande de Santiago (19), Tarrafal de Santiago (31), Maio (149), São Miguel (70), Ribeira Grande de Santo Antão (6), Porto Novo (17) e São Lourenço dos Órgãos (2).

A mesma fonte, assegurou que neste momento a cidade da Praia é a região que requer maiores preocupações, visto que o número de casos diários não para de aumentar. Já na ilha do Sal o mesmo garante que está “estável”, mas a situação poderá mudar rapidamente visto que ainda estão muitas amostras pendentes.

De recordar que nesta quarta-feira, o Ministério de Saúde e da Segurança Social reportou mais 47 novas infeções pelo novo coronavírus, aumentando para 999 os casos ativos em todo o país.

Também o número de recuperados aumentou para 1.132, representando 52,5% do total de casos diagnosticados em Cabo Verde.

O total de casos acumulados de Covid-19 em Cabo Verde nesse momento é de 2.154, dos quais resultaram em 21 óbitos.