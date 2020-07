Navio naufragado reaparece em praia. Mar recuou e revelou estrutura

Local foi entretanto cercado para proteger banhistas. Investigadores já estão no local para tentar identificar embarcação encalhada.

Vários banhistas que caminhavam pela orla marítima de Santos, no litoral do estado brasileiro de São Paulo, foram surpreendidos, esta terça-feira, pela presença de destroços da estrutura de um barco naufragado, encalhados no areal da praia do Embaré e descobertos devido à maré baixa.

A história ganha contornos ainda mais misteriosos por não haver registo de nenhum naufrágio na zona que corresponda a esta embarcação.

De acordo com o site brasileiro G1, a maré baixa fez com que a estrutura, que se assemelha a um casco de navio, composta de pedaços de madeira e metal, com mais de 50 metros de comprimento ficasse exposta, atraindo a atenção dos moradores.

Já segundo a Prefeitura de Santos, esta não é a primeira vez que partes desta embarcação aparecem, contudo, só ontem é que o casco ficou todo a descoberto. Desde 2017 que a autarquia faz a monitorização do local e regista todos os destroços. No entanto, ainda não foi possível apurar nenhuma informação fidedigna sobre o navio e naufrágio.

Em 2018, os investigadores suspeitaram que fosse o veleiro Krestel, que naufragou perto de Santos, em 1895 mas, acordo com o escritor e especialistas em naufrágios José Carlos Silvares, a hipótese foi descartada após uma análise ao material presente na estrutura. “Acreditamos que fosse o veleiro, mas essa hipótese foi descartada porque a estrutura era de ferro e esta é de madeira. Este pode ser ainda mais antigo”, disse o investigador.

O local foi, entretanto, isolado para segurança dos banhista e de quem por ali passa.

