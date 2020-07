Albertino Gonçalves encabeça lista do “Mas Soncent” para a Assembleia Municipal – c/vídeo

Albertino Gonçalves, encabeça a lista para Assembleia Municipal de São Vicente, nas autárquicas de 2020, ao lado de Nelson Lopes, o rosto do movimento “Mas Soncent”.

Economista reformado do Banco Comercial do Atlântico, em entrevista ao Notícias do Norte, Albertino Gonçalves disse que o seu objetivo, ao fazer parte desta campanha e o motivo por trás disso, deve-se ao facto do movimento “Mas Soncent” ser composto por uma equipa de não políticos, mas com vontade de trabalhar em busca da sustentabilidade da ilha do Monte Cara.

Com o seu mandato a terminar à frente da Associação, onde está na liderança desde 2014, diz que enquanto candidato a futuro presidente da Assembleia Municipal de São Vicente, acredita no “programa ambicioso” deste movimento independente.

Conforme Gonçalves, o objetivo desta candidatura não é mostrar que são melhores dos que estão no poder mas, “queremos mostrar que há vontade para trabalhar”.