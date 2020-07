Covid-19: Reportados 47 novos casos e 32 recuperados

22/07/2020 16:01 - Modificado em 22/07/2020 16:01

Cabo Verde registou hoje 47 novas infecções por coronavírus, a maioria na Cidade da Praia, segundo avança o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Foram analisadas um total de 381 amostras, nos laboratórios de virologia do país, cujos resultados apontam 37 novos casos na Praia, 2 em Santa Cruz e 8 na ilha do Sal.

Destas amostras, 286 tiveram resultados negativos, sendo 183 na cidade da Praia, 40 em Santa Catarina, 2 em Santa Cruz, 5 em Ribeira Grande de Santiago, 1 em São Miguel, 1 em São Salvador do Mundo, 1 em Tarrafal de Santiago, 47 de São Vicente, 1 da Ribeira Brava de São Nicolau e 49 do Sal.

O nosso país registou ainda mais 32 recuperados da doença, dos quais a Praia com 13, Santa Catarina 9, Santa Cruz 1, Ribeira Brava de S. Nicolau 1 e a ilha do Sal com 8.

Com esta actualização o país passa a contar com 2.154 casos confirmados acumulados, dos quais 999 estão ativos, 1.132 já foram dados como recuperados, dois repatriados e 21 óbitos.