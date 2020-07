Nelson Lopes do Movimento “Mas Soncent”: “O nosso partido é São Vicente” – c/vídeo

22/07/2020 00:13 - Modificado em 22/07/2020 01:17

O candidato Nelson Lopes, do Movimento “Mas Soncent” garante que esta será uma candidatura “sem militância partidária, mas com enorme empenho cívico e de cidadania” e que se compromete a resgatar, caso vença as eleições, “o dom” da ilha.

Nelson Lopes avança que foi convidado para integrar esta equipa que luta para ter São Vicente como o seu partido.

Diz-se, numa entrevista exclusiva ao Notícias do Norte, convicto de que tudo fará para ser o próximo presidente da Câmara Municipal de São Vicente, justifica Nelson Lopes, salientando a sua conhecida dedicação e amor “a esta terra e a esta gente”.

“São Vicente merece mais progresso, mais autonomia, mais transparência, mais liderança, mais envolvimento e participação dos sanvicentinos. São Vicente é a nossa causa e a autonomia o nosso ideal”, assegura.

O candidato à presidência da Câmara Municipal de São Vicente apresenta ao seu lado o cantor Grace Évora, como candidato a vice-presidente na lista para a CMSV e Albertino Gonçalves, atual Presidente da Associação Desportiva Recreativa e Cultural Ponta D’Pom, como candidato à presidência da Assembleia Municipal .

As eleições autárquicas acontecerão ainda este ano, mas ainda não têm data definida.

Elvis Carvalho