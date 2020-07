Corunha: Mãe foi informada durante velório de um filho da morte de outro

21/07/2020 21:45 - Modificado em 21/07/2020 21:45

Guardia Civil da Corunha colocou em prática um protocolo especial para dar a notícia à mãe enlutada.

Um homem de 45 anos de idade morreu, no sábado, na sequência de um acidente de mota, no município de A Laracha, no mesmo dia do funeral do seu irmão. As autoridades da província da Corunha ativaram um protocolo especial para informar a mãe, que se encontrava no velório.

Depois de identificada a identidade do homem acidentado, a Guardia Civil da Corunha colocou em prática um protocolo especial, que prevê o destacamento de psicólogos para comunicar o sucedido à mãe da vítima.

De acordo com o El Mundo, o filho que estava a ser velado morreu vítima de doença prolongada.

O irmão, que ia sozinho no veículo motorizado, despistou-se por volta das 17h e, apesar dos esforços dos serviços de urgência, acabou por ser declarado morto no local.

Não são, ainda, conhecidas as causas do acidente mas as autoridades indicam que poderá ter ocorrido “alguma forma de indisposição” enquanto conduzia.

