Embaixada de Cabo Verde no Senegal anunciou voo de repatriamento para a próxima semana

21/07/2020 17:46 - Modificado em 21/07/2020 17:46

A Embaixada de Cabo Verde no Senegal anunciou esta terça-feira, que está agendado para a próxima semana um voo de repatriamento de cidadãos cabo-verdianos ou estrangeiros com residência em Cabo Verde, num voo que será assegurado pela companhia TransAir Congo, a partir de Dakar.

Numa nota publicada na sua página do facebook, a Embaixada assegura que todos os passageiros devem ser portadores de documento comprovativo de teste PCR à covid-19 com resultado negativo, efetuado no prazo máximo de 72 horas antes do início da viagem, para apresentação no balcão do check-in no Aeroporto Blaise-Diagne e à DEF aquando da chegada a Cabo Verde.

A Embaixada aponta que os interessados podem contactar a representação diplomática no Senegal através dos seguintes números de telemóvel 774104541 ou 774698965.

De realçar que na sequência da pandemia do novo coronavírus, os voos entre os dois países foram suspensos, levando com que um número razoável de cidadãos cabo-verdianos ficassem retidos em Dakar, quase todos eles com bilhetes de regresso adquiridos em várias companhias.