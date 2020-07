TAP: Em agosto Lisboa/São Vicente ou São Vicente/Lisboa e volta custa 144 contos

21/07/2020 17:34 - Modificado em 21/07/2020 17:35

A companhia aérea portuguesa, TAP, anunciou a retoma das viagens entre Lisboa e São Vicente para o início do próximo mês, mas o preço das tarifas ida e volta atingem números muito elevados. Uma passagem ida e volta nesta rota custará sensivelmente 144.615 escudos.

Informações recolhidas dão conta que os preços a serem praticados pela companhia portuguesa, entre 4 a 30 de agosto, de São Vicente para Lisboa numa rota com 2.898 quilómetros, é de 1.300 euros (144.615 escudos).

Já na rota Praia-Lisboa, que é de 2.993 quilómetros, ou seja, mais 98 km em relação a São Vicente, tem o preço bastante mais acessível, cifrando-se nos 900 euros (100.142 escudos).

Situações que vem motivando descontentamento no seio dos mindelenses, devido a disparidade nas tarifas praticadas nestas duas rotas.

No entanto, sabe-se que os preços dos bilhetes da TAP variam com a procura, onde São Vicente regista uma maior procura em relação à cidade da Praia, principalmente no verão.

A Transportadora Aérea Portuguesa, TAP, vai retomar os voos para Cabo Verde a partir do dia 01 de agosto, com oito frequências semanais, para as cidades da Praia e Mindelo, sendo 4 para o Aeroporto Internacional Nelson Mandela e 4 para o Aeroporto Internacional Cesária Évora.