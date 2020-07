Delegado de Saúde diz que São Vicente ainda não tem necessidade de isolamento domiciliário

21/07/2020 17:05 - Modificado em 21/07/2020 17:05

Com apenas dois casos importados de covid-19 em seguimento no Centro de Estágio da FCF no Mindelo, o delegado de Saúde local, Elísio Silva, garante que por isso não há ainda razões para se proceder o isolamento domiciliário.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social (MSSS) recorde-se, já deu início ao isolamento domiciliário nas ilhas de Santiago, Sal e São Nicolau, para as pessoas infetadas com o novo coronavírus, mas em São Vicente as autoridades locais, por enquanto, não vêm motivos para aplicar esta medida.

Elísio Silva confirmou ao Notícias do Norte que, pese embora estas duas pessoas que estão em isolamento institucional tenham condições de fazer o isolamento domiciliário, neste momento a melhor solução passa por mantê-las num local próprio, para garantir a segurança de todos os cidadãos e evitar uma possível propagação da doença pela ilha.

“Se houver mais casos de Covid-19, então poderá ser aplicado o isolamento domiciliário. Antes iremos ver se as pessoas reúnem as condições numa avaliação médica, social, habitacional e económica. Mas por enquanto, para a segurança das pessoas, não há necessidade de se fazer o isolamento domiciliário” garante.

São Vicente tem neste momento 13 casos acumulados de covid-19, sendo 10 recuperados, um óbito e dois casos ativos.