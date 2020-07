Guarda Costeira efetua com sucesso evacuação médica de São Nicolau para São Vicente

A bordo do navio de Busca e Salvamento ‘Ilhéu dos Pássaros’, com destino à ilha de São Vicente, no percurso Tarrafal de São Nicolau – Porto Grande seguia um paciente, que precisava de cuidados urgentes.

De acordo com nota de imprensa referente, a evacuação médica aconteceu este fim-de-semana.

Segundo a mesma fonte, o Centro Conjunto de Coordenação de Salvamento – JRCC, recebeu uma ligação do Delegado de Saúde da ilha de São Nicolau, solicitando uma evacuação médica, para o serviço de urgências do Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente.

Em seguida a Guarda Costeira, acionou o navio ‘Ilhéu dos Pássaros’, que no momento se encontrava atracado no Porto Grande, em São Vicente, deslocando-se ao Tarrafal onde procedeu a operação de evacuação deste paciente.

A evacuação foi concluída com sucesso, dentro das normas de segurança, ocorrendo o desembarque no Porto Grande do Mindelo e o encaminhamento para a unidade hospitalar Baptista de Sousa.