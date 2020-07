São Nicolau tem quatro recuperados de covid-19

21/07/2020 15:15 - Modificado em 21/07/2020 15:15

A ilha de São Nicolau, que tem neste momento 37 casos acumulados de covid-19, registou esta terça-feira, 21, mais uma alta, subindo assim para quatro o número de recuperados do novo coronavírus na terceira ilha com mais casos da doença no país.

São Nicolau tem neste momento 31 casos ativos, dos quais 22 em isolamento domiciliário e 9 em isolamento institucional, num espaço preparado na Vila da Ribeira Brava, região que é o foco da doença na ilha.

Destes 37 casos acumulados de covid-19, a ilha tem assim quatro recuperados, 31 casos ativos, sendo que os dois primeiros casos de covid-19 registados na ilha, regressaram à ilha do Sal.

De realçar que na segunda-feira, o primeiro-ministro admitiu que o Governo não descarta a possibilidade de alterar a medida de testes rápidos para passageiros provenientes de São Nicolau, tal como acontece com os com origem no Sal e em Santiago.