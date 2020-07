IMP alerta que abertura de praias não invalida restrições

OInstituto Marítimo e Portuário (IMP), alertou hoje que não obstante a abertura da maioria das praias balneares do país e do afrouxamento das restrições, mantêm-se as regras de utilização das mesmas para combater a propagação da Covid-19.

Esta alerta, segundo o IMP, advém do não cumprimento das regras por parte dos frequentadores e banhistas, particularmente na ilha do Sal, onde se tem constatado grandes aglomerações nas praias de Santa Maria, Pedra de Lume e Palmeira.

“O IMP apela a todos a obrigatoriedade do cumprimento das regras de acesso às praias, recordando que a propagação da Covid – 19 é um problema de Saúde Pública que exige a assunção da responsabilidade de cada um de nós no seu combate”, solicita, em comunicado.

A mesma fonte lembra que continua a proibição de frequência das praias em horários em que não haja serviço de segurança balnear, aglomerações, comercialização ambulantes de bebidas e comidas, piqueniques, passeios, festas e convívios.

Medidas como o distanciamento social, de pelo menos dois metros, proibição do uso de equipamentos sonoros, utilização de tendas colectivas, práticas de jogos de carácter colectivo, troca de materiais e equipamentos e utilização dos espaços de ginásios e parques fitness, são para manter segundo o IMP.

O IMP garante no entanto, que as regras instituídas pelo regulamento de acesso e frequência das praias nacionais são temporárias e perdurarão enquanto houver riscos de contágio. Neste momento apenas a ilha de Santiago está com proibição de frequência das praias de mar.