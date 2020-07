Covid-19: SaLSs organiza doação de 20.000 máscaras de protecção individual ao país

21/07/2020 00:59 - Modificado em 21/07/2020 00:59

A SaLSs, numa acção conjunta com as várias outras marcas vai doar 20.000 máscaras de protecção individual a Cabo Verde, durante o mês de julho e agosto, com o objectivo de reforçar as necessidades dos profissionais de saúde e na prevenção da Covid-19 junto da população mais vulnerável.

Em comunicado, o sócio-gerente da empresa, Jorge Serradas, considera que “numa altura em que a pandemia de COVID-19 está a ter um grande impacto em todo o mundo, este donativo para o país é imperativo e pretende ser um reforço ao esforço coletivo da sociedade cabo-verdiana, que atravessa uma das mais terríveis calamidades públicas”.

Portanto, o objectivo é criar um impacto positivo na comunidade e reforçar o “nosso compromisso com o país”, com os seus profissionais de saúde e os seus cidadãos.

O donativo, composto por 20.000 máscaras de proteção individual, segundo a empresa vai ser 4.000 máscaras de proteção individual em S. Vicente, ao Hospital Batista de Sousa e Delegacias de Saúde; mil para Santo Antão (Hospital de Santo Antão); 4.000 máscaras de proteção individual em Santiago (Hospital Agostinho Neto e Hospital Santiago Norte Dr. Santa Rita); 5.000 máscaras de proteção individual às Delegacias de Saúde da Praia, Santa Cruz, Assomada, S. Domingos e Tarrafal; 2.000 máscaras de proteção individual ao Sal (Hospital de Espargos e Delegacia de Saúde do Sal); 1.000 máscaras de proteção individual em S. Vicente aos vendedores dos mercados; 3.000 máscaras de proteção individual em Santiago, para os mercados da Praia, Tarrafal e Assomada e ainda a Associação de Pescadores e Peixeiras.

A SaLSs é uma empresa com sede em São Vicente, estando representada em todas as ilhas, através da sua rede de distribuidores e armazéns próprios na Praia e Espargos. Dedica-se à importação dos mais variados tipos de bebidas com e sem álcool.