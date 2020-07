Cabo Verde participa da FIDE ONLINE OLYMPIAD de Xadrez com o objectivo de ficar entre os 4 primeiros

21/07/2020 00:52 - Modificado em 21/07/2020 00:52

Cabo Verde está entre os 163 países que se inscreveram para o 2020 FIDE ONLINE OLYMPIAD, uma “mega competição on-line organizada pela Federação Internacional de Xadrez”.

Esta competição online, inicia-se no próximo dia 25 de julho com o país a fazer parte do Grupo C da Divisão Base, conjuntamente com as selecções de Cyprus, Cayman Islands, Mauritania, Aruba, Libya, Antigua & Barbuda, Haiti, Saint Lucia e Grenada.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Xadrez, a participação do país arranca às 16:00 H de Cabo Verde do próximo sábado, defrontando na primeira ronda as Ilhas Caimão.

Esta primeira fase, decorre nos dias 25, 26 e 27 de julho e cada equipa será composta por 6 elementos, fazendo parte dela, obrigatoriamente, 2 atletas femininas, e 2 jogadores Sub 20, um destes obrigatoriamente feminino.

A competição decorrerá na plataforma da chess.com e em cada partida os jogadores dispõem de 15 minutos com 5 segundos de acréscimo por lance (15’+5’’).

Os 4 primeiros classificados do grupo, passarão á fase seguinte, ou seja, sobem á divisão 4.

“O nosso objectivo, é exactamente esse, ficar entre os primeiros 4 e garantir a subida de divisão e passagem à fase seguinte”, salienta a FCX, relembrando que “um apagão de net pode colocar tudo a perder”.