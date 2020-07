Associação Regional de Futebol de São Nicolau anula época futebolística

20/07/2020 21:34 - Modificado em 20/07/2020 21:34

Com as provas futebolísticas suspensas desde março, devido a pandemia da covid-19 a direção da Associação Regional de Futebol de São Nicolau, faltando quatro jornadas para o término do campeonato decidiu anular a época 2019/20.

À semelhança do que aconteceu, em São Vicente e no Fogo também está anulada a temporada de futebol 2019/20 na ilha de São Nicolau, numa decisão tomada pela direção da ARFSN.

A ARFSN explica esta decisão pelo facto de aquando da interrupção das provas, na 10ª jornada cinco equipas (Ultramarina 20, Belo Horizonte 18, Ribeira Brava 18, Praia Branca 18, Atlético 14) tinham ainda hipóteses matemáticas de se sagrarem campeã regional.

Também a final da Taça de São Nicolau que colocaria frente a frente a AJAT-SN e o SC Atlético foi anulada, sendo que a anulação se estende a todas as outras competições, abrangendo os femininos e sub 17.