Cabo Verde tem 23 grávidas recuperadas da Covid-19

20/07/2020 21:25 - Modificado em 20/07/2020 21:25

O diretor nacional da Saúde, assegurou que do total de 38 grávidas infetadas com covid-19 no país, neste momento 23 delas já recuperaram e 15 continuam ativas. As recuperadas são da Cidade da Praia, Sal, São Vicente (o caso importado do Sal), Assomada e Santa Cruz.

De realçar que Cabo Verde já tem uma morte confirmada por covid-19 registado a uma grávida da cidade da Praia, que faleceu no decurso do mês de junho no Hospital Agostinho Neto.

Num balanço das semanas epidemiológicas o DNS assegurou que a última semana, com 181 novos casos, representa uma diminuição em relação às últimas semanas. “Estamos com uma tendência claramente decrescente” reforçou.

Em relação as duas ilhas focos da pandemia da covid-19, Artur Correia, adiantou que a cidade da Praia teve uma tendência decrescente do número de casos semanais, passando de 134 para 93 nesta última semana. A mesma tendência teve a ilha do Sal com uma diminuição de 71 para 26 novos casos.

Também, segundo Artur Correia, neste momento estão 15 pessoas em isolamento hospitalar, sendo 7 no Hospital Regional Santa Rita Vieira, em Santa Catarina, das quais uma em situação mais grave, um homem de 87 anos, 5 no Hospital Agostinho Neto, sendo 1 deles um jovem de 33 anos que está em estado grave e 3 no Sal.