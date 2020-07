Covid-19: Cabo Verde reporta 28 novas infeções todas em Santiago

20/07/2020 18:15 - Modificado em 20/07/2020 18:17

Em conferência de imprensa hoje, Artur Correia, diretor nacional da Saúde, informou que Cabo Verde registou 1.071 novos casos de covid-19 nos últimos 26 dias. No passado dia 26 de junho Cabo Verde ultrapassou os 1.000 casos e, menos de um mês depois, o total nacional de casos acumulados chegou aos 2.071, com mais 28 novos casos registados hoje na ilha de Santiago.

O Ministério da Saúde refere que entre as 208 amostras analisadas ontem nos laboratórios de virologia do país, foram diagnosticados mais 28 pessoas com covid-19, sendo 18 na cidade da Praia, 3 em Santa Catarina de Santiago, 2 em Santa Cruz, 4 em Ribeira Grande de Santiago e 1 em São Domingos, todos na ilha de Santiago, principal foco da doença em Cabo Verde, elevando o acumulado para 2.071 casos da doença diagnosticados desde 19 de Março. O total de mortes associados à doença, até ao momento, é de 21.

Foi ainda divulgado que nas últimas 24 horas Cabo Verde registou 23 recuperados da doença, dos quais 19 na cidade da Praia, 2 em São Miguel, 1 em Tarrafal de Santiago e 1 em Santa Catarina.

Com estes dados o nosso país contabiliza 2.071 casos acumulados de covid-19, 1063 recuperados, 985 casos ativos e 21 óbitos.