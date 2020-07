TAP retoma voos para Cabo Verde a partir de 01 de agosto com 8 ligações semanais

20/07/2020 16:55 - Modificado em 20/07/2020 16:55

A Transportadora Aérea Portuguesa, TAP, vai retomar os voos para Cabo Verde a partir do dia 01 de agosto, com oito frequências semanais, para as cidades da Praia e Mindelo.

A notícia baseia-se em informação disponível no website da companhia aérea portuguesa e inclui 17 voos por semana para o Brasil, 20 para a América do Norte, 44 para África e Médio Oriente, 342 para outros destinos europeus e 119 para destinos domésticos.

Em agosto, para Cabo Verde dá conta de oito ligações, sendo 4 para o Aeroporto Internacional Nelson Mandela na cidade da Praia e 4 para o Aeroporto Internacional Cesária Évora em Mindelo.

Desde 19 de Março, Cabo Verde está fechado a voos comerciais do e para o exterior, por decisão do Governo, para conter a pandemia de covid-19.

A transportadora aérea portuguesa fez a sua primeira viagem para Cabo Verde em 1945, mais concretamente para a ilha do Sal, ligação que foi aumentando ano por ano tendo já atingido 24 voos semanais para o nosso arquipélago.