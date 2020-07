Kukula deixa o Sp. da Covilhã e assina pelo Beroe da Bulgária

20/07/2020 16:41 - Modificado em 20/07/2020 16:41

Oavançado internacional cabo-verdiano Erson Stiven Dias Costa, Kukula, foi anunciado, esta segunda-feira, como novo reforço do Beroe, clube da principal liga búlgara.

O internacional cabo-verdiano de 27 anos assinou contrato válido por duas temporadas com o quarto classificado da Bulgária, conforme assegura o jornal desportivo ABOLA.

Kukula é até então o segundo reforço do Beroe proveniente do campeonato português, depois de Alione Fall, avançado senegalês de 25 anos que chegou do Vizela. Com a formação dividida entre o Batuque (Cabo Verde) e o Marítimo (Portugal), Kukula fez grande parte da carreira no futebol português, contando com passagens pelo Feirense, Vizela, Leixões e Sp. da Covilhã. Na época que agora finda, marcou sete golos em 28 partidas pelos serranos.