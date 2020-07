A IIª Edição do Cabo Verde Triangle Trail abrirá portas para grandes competições internacionais

20/07/2020 16:12 - Modificado em 20/07/2020 16:12

Asegunda edição do Cabo Verde Triangle Trail que se realiza em Santo Antão, no mês de dezembro, conta com certificação da ITRA – International Trail Run Association, que possibilitará aos vencedores participarem nas maiores provas a nível internacional.

A organização do evento que decorrerá nos dias 4, 5 e 6 de dezembro em Santo Antão, sustenta que esta certificação, para além de conferir credibilidade, todos os participantes que completarem as etapas do Trail Longo e o Ultra Trail de Santo Antão, obtêm pontuação para participarem ou para se candidatarem à participação nas mais prestigiadas provas internacionais da modalidade, incluindo a prova rainha do trail na Europa, o Ultra Trail de Mont Blanc.

No evento de Trail Longo diz a mesma que os atletas que completaram as 3 etapas, total de 102 KM, obterão 3 pontos de percurso e 9 de montanha e no caso do Ultra Trail de Santo Antão (Total de 115KM), vão obter 5 pontos de percurso e 7 de montanha.