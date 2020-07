Regata “The Ocean Race” adiada para 2022

20/07/2020 16:10 - Modificado em 20/07/2020 16:10

Devido a pandemia da covid-19, a organização da regata The Ocean Race que tem a ilha de São Vicente como um dos pontos de passagem, decidiu adiar a prova, inicialmente programada para o próximo ano, confirmando o seu início para outubro de 2022, em Alicante (Espanha).

Mesmo com este adiamento, o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, garante que o Governo mantém o “firme compromisso” em receber a prova em Cabo Verde, mais precisamente, na cidade do Mindelo.

Uma oportunidade segundo a mesma fonte para “impulsionar” o turismo e economias marítimas, aproveitando o tempo extra para “melhorar a infraestrutura, aumentar o patrocínio local e fazer todo o possível para preparar as nossas ilhas para receber o mundo”.

A escolha inicial de Cabo Verde foi justificada pela localização geoestratégica do arquipélago, “com forte tradição marítima” e “grande interesse e progresso em iniciativas de sustentabilidade”, o que o torna uma opção natural para a corrida.

O ministro da tutela diz que esta é uma demonstração da “capacidade de atratividade de Cabo Verde e da confiança e credibilidade” que o nosso país alcançou em todo o Mundo, sendo o primeiro país da África Ocidental a receber uma edição do Ocean Race.

A regata “The Ocean Race” é tida como um dos eventos desportivos de vela mais difíceis a nível mundial, estando na lista restrita das três maiores competições realizados mundialmente a par do Campeonato do Mundo de Futebol e dos Jogos Olímpicos.