Governo pondera testes rápidos para passageiros provenientes de São Nicolau

20/07/2020 16:11 - Modificado em 20/07/2020 16:11

Oprimeiro-ministro Ulisses Correia e Silva garantiu esta segunda-feira, que o Governo não descarta a possibilidade de alterar a medida de testes rápidos, em vigor apenas para passageiros provenientes do Sal e Santiago, também para São Nicolau devido ao aumento do número de casos nessa ilha.

A ilha de São Nicolau já ultrapassou os 30 casos positivos da Covid-19, sendo, no momento, a terceira ilha com mais casos ativos da doença, depois de Santiago e Sal, o que leva o executivo a afirmar que está em cima da mesa alterar a resolução.

De acordo com UCS, as posições do Governo, sobre testes rápidos, antes de viagem, dependem de pareceres do Ministério da Saúde e da Segurança Social e da Comissão Técnica, que a cada 15 dias reúne-se para avaliar o impacto da doença em todas as ilhas.

“Tomamos decisões na base de parecer técnico”, disse o PM, em Mindelo, no primeiro dia de uma visita ao norte do país. Ulisses Correia e Silva não descarta a possibilidade de reunir o Gabinete de Crise, a partir da Região Norte, para analisar esta questão em particular.