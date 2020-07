Oficial: Bola de Ouro não vai ser atribuída em 2020

20/07/2020 12:58 - Modificado em 20/07/2020 12:58

Publicação responsável pelo troféu individual comunicou decisão.

© Reuters

AFrance Football anunciou, esta segunda-feira, que a atribuição da Bola de Ouro não irá ser atribuída em 2020. A publicação francesa responsável pela eleição do melhor jogador do mundo garante não existirem condições – fruto da pandemia do novo coronavírus – para que tal possa acontecer, ficando o ano de 2020 sem qualquer vencedor.

“Pela primeira vez desde 1956, a Bola de Ouro irá fazer uma pausa. Não haverá eleição em 2020, uma vez que não foram encontradas as condições desejadas após uma análise cuidada. Acreditamos que um ano tão invulgar como este não deve ser tratado como um ano normal”, adianta Pascal Ferré, chefe de redação da France Football, em declarações reproduzidas no comunicado emitido há instantes, que prossegue com uma promessa para 2021.

“A Bola de Ouro irá voltar a juntar a grande família do futebol e o entusiasmo em 2021, para revivermos a felicidade que estas cerimónias deram ao futebol nestes últimos anos”, conclui Pascal Ferré.

Recorde-se que Lionel Messi venceu a Bola de Ouro em 2019, tendo Cristiano Ronaldo ficado em terceiro lugar.

Em Notícias ao Minuto