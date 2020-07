Ilha do Sal com 407 casos de Covid-19 em 47 dias

Com os 8 novos casos de covid-19 identificados hoje, a ilha do Sal atingiu os 407 casos acumulados de covid-19 em apenas 47 dias, após o primeiro caso local surgido no passado dia 01 de junho.

Depois de ter registado no passado dia 01 de junho o seu primeiro caso local de covid-19, a ilha do Sal continua a ser fustigada pela pandemia da covid-19, com um aumento exponencial do número de novos casos positivos diagnosticados diariamente, sendo que esta sexta-feira, ultrapassou a barreira dos 400 infetados.

Nestes 47 dias a ilha do Sal tem uma média diária de 8,6 pessoas infetadas com covid-19, na ilha mais turística de Cabo Verde, que até o dia 01 de junho não tinha registado nenhum caso da infeção pelo novo coronavírus.

A ilha de Santiago, outro foco da pandemia da covid-19 no país, vê o número diário de infetados a aumentar, registou hoje mais 37 novos casos. A Praia com 16, Santa Cruz 11, São Miguel 7 e Tarrafal de Santiago 1.

Com 1.426 casos acumulados em Santiago, a Praia tem o maior número com 1.099, seguida de Santa Cruz 170, Santa Catarina 94, São Miguel 17, Ribeira Grande 15, São Salvador do Mundo 9, São Domingos 7 e São Lourenço dos Órgãos 1.