António Monteiro é o candidato da UCID à presidência da Câmara Municipal de São Vicente

17/07/2020 14:38 - Modificado em 17/07/2020 14:38

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), anunciou hoje que o engenheiro eletromecânico, António Monteiro, será o candidato à presidência da Câmara Municipal de São Vicente. Monteiro concorre assim pela quinta vez ao cargo.

Militante da UCID desde 1992, foi eleito presidente do partido em 1997, reeleito em 2005 e no XV Congresso realizado em julho de 2009, na ilha de São Vicente, Monteiro, entra na corrida à edilidade mindelense pela quinta vez consecutiva e, mais uma vez, procura derrotar Augusto Neves nas urnas.

Em 2011, o líder da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática (UCID) obteve 6.297 votos, mas em 2016 conseguiu os 9.808, mais 3.511 votos, comparado com 2011.

Dora Oriana Gomes, que em conferência de imprensa apresentou a lista dos candidatos do partido para as próximas eleições autárcicas, assumiu que a candidatura de António Monteiro vem no desejo de trabalhar para o partido, mas também o desejo de cidadãos que pedem que ele esteja à frente dos destinos da CMSV.

“Ele tem capacidade para enfrentar qualquer outro candidato, porque é conhecedor de São Vicente, visto que nenhum outro candidato tem tanto conhecimento da ilha. Nem o atual presidente da Câmara Municipal tem o conhecimento da real situação de São Vicente. Monteiro é o candidato perfeito para ganhar as eleições e conduzir os destinos da ilha a um bom porto” vincou Dora Oriana Gomes.

Anunciou ainda que a UCID vai concorrer nos municípios Porto Novo e Paul, em Santo Antão, cidade da Praia, Tarrafal de Santiago, Santa Catarina e São Filipe do Fogo. Para os municípios da Ribeira Grande de Santo Antão e do Sal o partido anunciará posteriormente os candidatos.

“Estamos a concorrer para ganharmos todas as câmaras, mas se não ganharmos teremos a participação nas assembleias municipais. Estamos com boas expetativas. Há um grupo que vem trabalhando em todos os municípios para atingirmos a vitória, mas se não atingirmos iremos satisfazer com o que foi conseguido” salientou.

Lista dos candidatos às 7 câmaras municipais é a seguinte:

Porto Novo – Domingos Florentino Rodrigues, Licenciado em matemática e professor do Ensino básico.

Paul – Sandro António Lopes Gomes, Licenciado em Ciências Políticas e Relações Internacionais.

S. Vicente – António Monteiro – Licenciado em Engenharia Eletromecânica.

São Filipe do Fogo – Pedro Ribeiro, Inspetor Tributário.

Santa Catarina de Santiago – Neida Semedo Varela Rompão, Licenciada em Enfermagem.

Tarrafal de Santiago – Holden Roberto de Brito Duarte, Consultor.

Praia – Francisco Silva, Licenciado em Gestão.