Covid-19: Cidade da Praia regista mais uma morte e total nacional sobe para 20

17/07/2020 13:24 - Modificado em 17/07/2020 13:24

Faleceu na noite de quinta-feira, 17, no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, devido a covid-19 um dos pacientes que se encontrava em estado crítico com ventilação assistida.

Conforme informações recolhidas, a 13ª morte por covid-19 na cidade da Praia é um cidadão do sexo masculino e de nacionalidade estrangeira de 60 anos. Cabo Verde passa assim a contabilizar 20 mortes relacionadas com a COVID-19. Cidade da Praia (13), São Domingos (1), Sal (4), São Vicente (1) e Boa Vista (1).

Desde 19 de março Cabo Verde tem o registo de 1.894 casos acumulados de covid-19, com 20 óbitos e 902 doentes dados como recuperados e 971 casos ativos, ao que se acrescenta dois infetados de nacionalidade estrangeira que foram evacuados para os seus países de origem.

A Praia, na ilha de Santiago, com um total acumulado de 1.069 casos (1.390 no total da ilha de Santiago) e a ilha do Sal, com 399 casos são os principais focos da doença no arquipélago.