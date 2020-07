SIACSA contesta despedimentos na Frescomar e funcionárias denunciam “ambiente tenso” no local de trabalho

17/07/2020 01:20 - Modificado em 17/07/2020 01:20

O Sindicato de Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil, Agricultura, Florestas, Serviços Marítimo e Portuário (SIACSA) mostra-se “dececionado” pela forma como a fábrica de conservas de peixe, Frescomar, em São Vicente, tem gerido a questão laboral neste contexto de pandemia no país, com despedimentos de várias funcionárias da empresa, entre as quais 15 associadas desse sindicato.

Para Jorge Duarte, coordenador do sindicato na ilha, a empresa deveria rever esta questão, que prejudica seriamente a vida de dezenas de trabalhadores e denuncia, conforme relatos das trabalhadoras, o clima de medo e tensão que reina na empresa.

Jorge Duarte apela à suspensão dos despedimentos, que veem acontecendo, desde de março passado a esta parte. “A empresa despediu cerca 15 associadas com contratos quase a terminar e outras com rescisão de contrato”, diz Duarte que não contesta alguns despedimentos mas critica os moldes em que estão a serem feitos, tendo em conta a atual situação do país, derivado da pandemia do Covid-19, que trouxe grandes consequências.

Muitas delas, senão a maior parte, são chefes de família, que vêm a sua vida afetada com esta decisão da empresa.

No entanto, não só contestam a forma como foram despedidas, mas também denunciam o “ambiente nada agradável”, bem como pelo desrespeito pelas funcionárias. “Tratam-nos pior que animais e no momento de despedimentos, não cumprem com o aviso prévio. No fim de um dia de trabalho simplesmente comunicam-nos que não vamos voltar, denuncia Otelina Santos que esteve mais de seis anos a laborar no local e era delegada sindical nos últimos dois anos.

Marlene Fonseca foi despedida em avançado estado de gravidez, sem justa causa, denuncia ainda a contagem do tempo de serviço alegado pela empresa, que contabiliza, segundo esta ex-funcionária, em 18 anos e pouco, menos dois anos. “São 21 anos de trabalho na empresa”, afirma.

Outras com tempo de serviço de entre onze a quinze anos, também foram despedidas.