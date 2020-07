Campus do Mar aponta a “centralidade” de São Vicente no domínio da Economia Marítima

17/07/2020 00:19 - Modificado em 17/07/2020 00:19

“Este é sobretudo um grande ganho para Cabo Verde, é a centralidade de São Vicente no domínio da Economia Marítima, inserida numa estratégia de desenvolvimento nacional”.

Declarações feitas pelo secretário de Estado para a Educação, Amadeu Cruz, que se encontra de visita a São Vicente, para se inteirar dos avanços do Campus do Mar, que vem sendo desenvolvido há mais de um ano e está-se neste momento a desencadear o processo da instalação efetiva do Campus do Mar, composto pela Universidade Técnica do Atlântico (UTA), ex-Isecmar, Instituto do Mar (IMar), ex-INDP, e Escola do Mar.

Após a visita, acompanhado pelo o ministro da Economia Marítima e do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Amadeu Cruz enalteceu o papel do presidente da Câmara, que “desde sempre abraçou a iniciativa de uma solução universitária para São Vicente”.

“É preciso reconhecer, em nome da articulação institucional e da lealdade, que caracteriza o relacionamento das câmaras municipais com o Governo, que o presidente tem tido um envolvimento assinalável, notável durante todo este processo”, asseverou o governante, para quem foi “graças” a Augusto Neves que o projeto teve o seu andamento.

Anunciou para breve a tomada de posse dos órgãos sociais do Campus do Mar, com sede no Mindelo, o que dependerá somente da evolução sanitária do país.

A mesma fonte referiu ainda que a instituição vai ter uma extensão em Santiago para o domínio das pescas e reparação naval de pequeno porte, para servir o sul do país.

E estaremos a implementar a escola dentro desse conceito”, sublinhou o governante, reiterando não haver quebras nas atividades, tanto do IMar, como da UTA e que ambos estão a “funcionar normalmente”, apesar das mudanças.

Amadeu Cruz prossegue a visita à cidade do Mindelo, tendo vários assuntos em agenda, entre estes, reunião com os membros de equipa reitoral da UTA e encontro com responsáveis das instituições de ensino superior na ilha.