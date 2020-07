Kenny Rocha integra lista de 80 nomes candidatos ao prémio de Golden Boy 2020

16/07/2020 16:19 - Modificado em 16/07/2020 16:19

O médio de 20 anos, que atualmente representa a equipa do Saint Etienne da França é um dos nomes presentes na lista de candidatos a vencer o prémio de Golden Boy 2020, que distingue o melhor sub-21, a atuar nos campeonatos europeus.

O nome do jogador, natural da ilha de São Vicente, surge na lista avançada nesta quinta-feira pelo jornal italiano “Tuttosport”, garantindo que os 20 jogadores mais votados da lista vão para a fase final da premiação, onde apenas os jornalistas podem votar.

O Golden Boy é um prémio anual entregue pelo jornal italiano “Tuttosport” desde 2003 distingue o melhor jogador com idade abaixo de 21 anos atuando na Europa. O primeiro vencedor do prémio foi o holandês Rafael Van Der Vaart com 20 anos de idade.