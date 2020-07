Cabo Verde regista 57 novos casos e sobe total para 1.894

16/07/2020 16:11 - Modificado em 16/07/2020 16:11

O nosso país contabilizou hoje mais 57 infetados pelo novo coronavírus, entre 543 amostras analisadas nas últimas 24 horas, elevando o acumulado desde 19 de Março para 1.894 casos, segundo dados do Ministério da Saúde.

Em comunicado, o ministério refere que os laboratórios de virologia do arquipélago processaram e confirmaram casos positivos de covid-19 nas ilhas de Santiago (39) e do Sal (18).

Referente à ilha de Santiago, foram processadas 342 amostras da Praia (35 positivos para covid-19), 7 amostras de Santa Cruz (3 positivos) e 2 amostras de São Miguel (1 positivo). As amostras de Santa Catarina (12) e São Salvador do Mundo (4) deram todas negativas para covid-19.

Das 128 amostras analisadas na ilha do Sal, 18 deram resultado positivo para covid-19. Testaram negativo duas amostras da ilha do Maio, três da Boa Vista, cinco de São Vicente e cinquenta de São Nicolau, de acordo com o mesmo comunicado.

Com este registo, eleva-se a 1.894 casos acumulados de covid-19 em Cabo Verde desde 19 de março, com 19 óbitos e 902 doentes dados como recuperados e 971 casos ativos.

A Praia, na ilha de Santiago, com um total acumulado de 1.069 casos (1.390 no total da ilha de Santiago) e a ilha do Sal, com 399 casos são os principais focos da doença no arquipélago.