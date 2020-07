Técnicos de saúde de São Vicente reforçam equipa de profissionais em São Nicolau

A ilha do São Nicolau vai receber 3 técnicos de saúde de São Vicente para reforçar a equipa de profissionais locais no combate à pandemia da covid-19, anunciou o diretor nacional de Saúde.

A informação foi avançada por Artur Correia, na habitual conferência de imprensa sobre a situação diária da pandemia no país, salientando que a equipa é composta por um médico, um enfermeiro e ainda um epidemiologista de nacionalidade cubana.

O DNS realçou ainda que esta equipa irá ajudar São Nicolau, Ribeira Brava mais especificamente, a se “organizar” no combate à pandemia da covid-19. “Inspirar nas boas práticas de São Vicente e conjugar com o que vêm fazendo neste combate e outros exemplos de atuação” salientou o DNS.

Na mesma senda referiu que uma equipa do Ministério da Saúde rumará esta quinta-feira, para a ilha do Sal, com uma médica intensivista da OMS, que ajudará na abertura do centro de acolhimento de pessoas com covid-19.

Artur Correia anunciou mais 11 casos suspeitos, Tarrafal de Santiago (4), Santa Catarina (6) e Santa Cruz (1).

Neste momento Cabo Verde tem 923 doentes internados em isolamento. Como recuperados já foram anunciados 892 casos, sendo que 42 destas, tiveram alta nas últimas 24 horas, das quais 1 em Santo Antão, Sal 14, Praia 25 e Santa Cruz 2.

Até ao momento, referiu Artur Correia já foram realizados 35 mil testes rápidos, com destaque para a cidade da Praia, Tarrafal, Santa Catarina de Santiago, Santa Cruz, São Domingos, ilha do Sal, Boa Vista, São Vicente, Santo Antão e São Nicolau.

De realçar que Cabo Verde somou hoje mais 58 casos de infeção pelo novo coronavírus, sendo quinze na cidade Praia, vinte e três na ilha do Sal, doze em São Nicolau, um em Santa Catarina de Santiago, cinco em Santa Cruz, um na Ribeira Grande de Santiago e um em São Vicente.

O país passa a contabilizar 1.837 casos positivos acumulados.