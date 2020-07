Novo caso de covid-19 em São Vicente foi importado de Portugal

Odelegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, informou que o novo caso positivo de covid-19 diagnosticado em São Vicente foi importado de Portugal e que o mesmo já se encontrava em isolamento num dos hotéis de Mindelo.

Trata-se de um cidadão que na semana passada viajou de Portugal, num voo vindo de Lisboa com cerca de 30 passageiros, assegurando que os mesmos viajaram sem testes PCR e que por isso estavam em isolamento num dos hotéis da cidade.

Conforme Elísio Silva, 41 pessoas que estavam em isolamento em hotéis e no Centro de Estágio do Mindelo, foram liberadas depois do resultado negativo dos testes PCR.

Dos 13 casos acumulados de covid-19, os dois casos ativos estão em isolamento, 10 já recuperaram e um faleceu. Não foram disponibilizados dados concretos sobre o número de pessoas em quarentena na ilha de São Vicente.