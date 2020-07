Família de Floyd processa cidade de Minneapolis e quatro agentes

15/07/2020 17:41 - Modificado em 15/07/2020 17:42

Advogados da família de George Floyd submeteram o processo esta quarta-feira.

© Getty Images

Os advogados da família de George Floyd – que morreu às mãos da polícia norte-americana em maio – submeteram um processo contra a cidade de Minneapolis e os quatro agentes acusados da morte do afro-americano.

O processo, que deu entrada esta quarta-feira, no tribunal de Minnesota, alega que os agentes da polícia violaram os direitos de George Floyd quando o imobilizaram e acusa a cidade de permitir uma cultura de uso excessivo de força, racismo e impunidade entre a força policial, reporta a Associated Press.

George Floyd morreu no dia 25 de maio, após o agente Derek Chauvin, lhe ter pressionado o pescoço com o joelho durante quase oito minutos.

Os quatro agentes envolvidos na morte de Floyd enfrentam acusações criminais, mas Chauvin é o único que continua preso.

Derek Chauvin é acusado de homicídio em segundo grau e homicídio involuntário em terceiro grau por matar Floyd, enquanto Lane, Thao e Kueng são acusados de cumplicidade e homicídio em segundo grau.

A morte do afro-americano gerou uma onda de indignação, que levou a protestos em vários pontos do mundo, a exigir o fim da violência policial e do racismo.

Por Sílvia Abreu em Notícias ao Minuto