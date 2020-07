Agências de Viagens de São Vicente apontam retoma “muito lenta” das atividades

Com a retoma das ligações áreas inter-ilhas que estiveram suspensas por mais de três meses, devido à pandemia da COVID-19, algumas agências de viagens de São Vicente reabriram as portas no início desta semana. Estas asseguram que tem havido uma procura “fraquíssima” de passagens, mas dizem-se esperançosas de que a situação possa melhorar nos próximos tempos, sobretudo com a reabertura das ligações internacionais.

As ligações aéreas e marítimas inter-ilhas foram retomadas esta quarta-feira, com uma série de medidas e “precauções redobradas” de controlo sanitário, adotadas pelas autoridades sanitárias do país para evitar a propagação da covid-19.

Em Mindelo, as Agências de Viagens já reabriram as portas e o Notícias do Norte foi conferir como está sendo este recomeço das atividades que foram bruscamente suspensas em março devido a pandemia de covid-19.

Nesta fase, todos são unânimes em salientar que este reinício vai ser “muito difícil”, visto que praticamente estão a partir do zero, pelo que esperam uma retoma “muito lenta” de todas as suas atividades.

Na base destas declarações estão motivos como o receio das pessoas em viajar sobretudo para as ilhas (Santiago e Sal) que neste momento são os focos da pandemia da covid-19. “Só vão viajar as pessoas que realmente têm necessidade extrema de o fazer” referiu o diretor da Agência de Viagem Verde Mundo.

Este explica que se as pessoas estão com receio de viajar, isto quer dizer que vai demorar “muito tempo” para se atingir os números do período homólogo de 2019, visto Santiago e Sal serem os dois “pilares” nas ligações aéreas em Cabo Verde.

“Santiago é a ilha mais importante, pois cerca de 60% do tráfego doméstico é de e para Santiago. Portanto, a situação atual (covid-19) faz com que muitas pessoas evitem viajar. Sal também é importante por causa dos voos internacionais” realça.

No entanto, esta situação é vivida em outras agências de viagens do Mindelo, que dizem esperar por dias melhores, o que passará seguramente pela retoma das ligações aéreas internacionais que está prevista para o princípio do próximo mês.

Nesta retoma a primeira viagem realizada pela Binter-CV com destino a São Vicente, saiu da Praia e aterrou no Aeroporto Internacional Cesária Évora por volta das 15 horas da tarde de hoje.