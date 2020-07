Santo Crucifixo confirmado como campeão regional pela Associação de Futebol da Região Norte Santo Antão

A União Desportiva Santo Crucifixo que já tinha sagrado matematicamente campeão regional de Santo Antão Norte a duas jornadas do término da prova, aquando da suspensão da época futebolística devido a covid-19, foi confirmada pela AFRNSA como campeão da época 2019-2020.

A Associação Futebol Região Norte Santo Antão, em comunicado, diz que depois de reunida para deliberar o desfecho da época desportiva, visto que os regulamentos (AFRNSA e FCF) não preveem situações de força maior que impedem o término do campeonato, decidiu manter a classificação do Campeonato Regional com base nos jogos realizados até a 12ª jornada, o que consagra o Santo Crucifixo como campeão regional.

A Direcção da AFRNSA optou por cancelar os jogos da 13ª (penúltima) e 14ª (última) jornadas do Campeonato Regional (2ª volta), época 2019-2020 e ainda todos os prémios individuais que diz respeito ao campeonato regional, uma vez que estes ainda poderiam sofrer alterações nas duas últimas jornadas que foram canceladas.

“Cancelar o jogo da Final da Taça Região Norte, época 2019-2020; Os finalistas desse jogo disputam a Super Taça Região Norte “Taça Néné”, no início da época desportiva 2020-2021, para premiar os seus esforços nos jogos realizados na referida competição. Cancelar os prémios que diriam respeito a Taça Região Norte, época 2019-2020” anuncia.

Para a época desportiva 2020-2021 a mesma fonte, assegura que manterá na primeira divisão as oito (8) equipas que disputaram o Campeonato Regional na época desportiva 2019-2020, ficando assim cancelado o regresso do Campeonato da 2ª Divisão prevista para a época 2020-2021 e prever a sua retoma na época desportiva 2021-2022.

“Agradecer a todos os clubes que disputaram o referido campeonato e desejar-lhes sorte nos próximos embates da época que se avizinha. Um obrigado especial a todos os colaboradores da Associação, os parceiros, aos amantes do desporto rei e a todos os que deslocaram ao estádio João Serra para aplaudir a sua equipa” concluiu a AFRNSA.