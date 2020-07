Covid-19: Com 78 altas Cabo Verde regista em 24 horas o maior número de recuperados

15/07/2020 00:45 - Modificado em 15/07/2020 00:45

Cabo Verde registou esta terça-feira, 14, mais 78 doentes recuperados da Covid-19, reduzindo os casos ativos no país para 908, num acumulado nacional de 1.780 casos, informou fonte oficial.

Em conferência de imprensa, na cidade da Praia, para fazer o ponto de situação da doença no país, o diretor nacional de Saúde, Artur Correia, anunciou o registo de mais 78 recuperados, sendo 38 no Sal, 35 na Praia, 4 em Santa Catarina e 1 em Santa Cruz, aumentando para 851 o número de recuperados da doença no país.

O porta-voz do Governo avançou que dos casos ativos, 733 estão em isolamento institucional e 175 em isolamento domiciliar. Do total, acumulado registaram-se ainda 19 óbitos, e dois doentes transferidos para os seus países de origem.

Sobre a retomada das ligações marítimas e aéreas inter-ilhas esta quarta-feira, Artur Correia garantiu que da parte das autoridades sanitárias tudo já está pronto para esta retoma e foram criadas as condições para que as pessoas que viagem, sobretudo das ilhas do Sal e de Santiago, cumpram na integra as orientações.