Câmara Municipal de São Vicente vai construir 10 habitações sociais no Km6 – c/vídeo

15/07/2020 00:26 - Modificado em 15/07/2020 00:26

Orçado em 25 mil contos, a Câmara Municipal de São Vicente, lançou esta terça-feira, 14, a primeira pedra de mais um complexo habitacional na ilha, desta vez no Km6, com o intuito de resolver o problema da habitação social no concelho.

De acordo com a edilidade, a construção destas habitações sociais, está inserida dentro das políticas da edilidade, sendo considerado “um eixo estratégico da CMSV, com o objetivo de minimizar problemas a nível social”.

No ato, Rodrigo Martins, vereador da CMSV destaca que estas obras, nada têm a ver com o aproximar da campanha eleitoral pois, segundo o mesmo, e sustentado pelas declarações de Augusto Neves, presidente da Câmara e de Lídia Lima, vereadora da área social, ao contrário das mensagens veiculadas, a edilidade tem trabalhado, durante o ano inteiro e com abrangência em todas as áreas. Com forte empenho em mudar as condições de vida da população.