Cabo Verde analisa hipótese de exigir testes às pessoas que visitam o país

15/07/2020 00:12 - Modificado em 15/07/2020 00:12

A perspetiva da reabertura das fronteiras e a retoma dos voos internacionais, traz um novo desafio ao nosso país pelo que as autoridades nacionais poderão passar a exigir testes de Covid-19 negativos, na origem, às pessoas que pretendam viajar para o arquipélago, anunciou Artur Correia.

“Estamos ainda na preparação desse novo desafio. Já sabemos que o vírus da covid-19 virá também. E, vamos fazer todos os possíveis para que venham menos pessoas possíveis com o SARS-CoV-2. Eventualmente vamos exigir testes às pessoas que visitam o nosso país, teste à partida” esclareceu.

A retoma dos voos internacionais inicialmente estava prevista para este mês, mas sem a obrigatoriedade de testes antecipados de covid-19, mas foram adiadas para o mês de agosto.

Já nesta quarta-feira são retomados os voos domésticos com obrigatoriedade de testes dos passageiros que partem de Santiago e do Sal, as duas ilhas que são momento o foco da covid-19 no arquipélago.