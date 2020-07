Testes rápidos de covid-19 para recrutas da 1ª incorporação militar deste ano

Na sequência da notícia veiculada ontem pelo Notícias do Norte, dando conta da preocupação de alguns recrutas de São Vicente e de Santo Antão, pedindo a realização de testes de despistes de covid-19 antes de ingressarem nesta incorporação militar, as Forças Armadas comunicaram hoje que todos os recrutas vão ser sujeitos a testes rápidos.

As Forças Armadas sustentam que têm tomado medidas para evitar a contaminação e disseminação do novo coronavírus nos quartéis e que vai reforçar as precauções durante a preparação militar geral dos novos soldados, que terá início no dia 20 de julho nas ilhas de Santiago e de São Vicente.

“Todas as medidas de prevenção e contingência delineadas continuarão a ser rigorosamente observadas, tendo sido adotadas medidas adicionais específicas para a preparação militar”, destaca a mesma fonte.

Para dar combate a propagação da covid-19, as FA garantem medidas que, para além da realização de testes rápidos, incluem o distanciamento durante os treinos, para se evitar aglomerações, assim como o reforço da higiene.

A finalizar, as Forças Armadas dizem entender que a prevenção é o “fator preponderante no combate à Covid-19” e que neste quesito assume o compromisso de tudo fazer para evitar o contágio nos quartéis.

Cabo Verde registou hoje mais 61 novos casos positivos de covid-19, sendo 31 na Praia, 1 em Santa Catarina de Santiago, 25 no Sal e 4 em São Nicolau, aumentando assim o acumulado nacional para os 1.780 casos.