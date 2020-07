Covid-19. Cabo Verde registou 61 casos de infeção nas últimas 24 horas

14/07/2020 15:32 - Modificado em 14/07/2020 15:32

O Ministério da Saúde e da Segurança Social anunciou hoje mais 61 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 32 na ilha de Santiago, 25 no Sal e 4 em São Nicolau. O total acumulado de Covid-19 é de 1780, desde 19 de março.

No mesmo comunicado, o Ministério da Saúde e da Segurança Social anunciou que os resultados das 616 amostras analisadas nos laboratórios de virologia do país, do dia 13 de julho, tendo 61 dado resultado positivo, (Praia 31, Sal 25, São Nicolau 4 e Santa Catarina 1), 520 resultados negativos incluindo de 26 exames controlo de doentes internados e 35 controlos de doentes internados que se mantiveram positivos.

Das amostras com resultados negativos, 119 são da Praia, 32 de Santa Catarina, 17 de São Salvador do Mundo, 8 de Ribeira Grande de Santiago, 1 de São Vicente, 245 do Sal e 128 de São Nicolau.

Do total, registaram-se 19 mortes, dois doentes foram transferidos para os seus países, faltando a atualização do número de casos ativos e recuperados.