Praias balneares de São Vicente liberadas sem restrição de horário

14/07/2020 00:15 - Modificado em 14/07/2020 00:15

Depois de cerca de 2 meses abertas, mas com algumas restrições, o Instituto Marítimo e Portuário (IMP), avançou hoje que as praias balneares e zonas marítimas da ilha estão liberadas e sem restrição de horário, mas ainda com algumas interdições.

Com o fim do estado de emergência na maioria das ilhas e considerando a situação epidemiológica face à covid-19, conforme o IMP, justificam a alteração de restrições de acesso às praias impostas no decorrer do mês de maio.

Desta feita, com a circular nº10/CD.IMP/2020 das alterações ao Regulamento de acesso e frequência das praias balneares nacionais, todas as 15 praias de São Vicente, vão ser reabertas sem horário de frequência, como também todas as praias das ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Maio, Brava, Fogo e Boa Vista.

Adianta a mesma fonte que apesar de liberadas, mantem-se as regras de distanciamento físico de 2 metros, evitar aglomerações, respeitar as orientações das placas sinaléticas, evitar frequência em horários em que não haja o serviço de segurança balnear e ainda o uso e frequência das zonas marítimas e balneares considerados perigosos e impróprias para banhos.

Já as praias balneares da ilha do Sal, vão manter as restrições de horários, enquanto na ilha de Santiago as praias vão continuar interditadas.

“As atuais interdições serão levantadas logo que reunidas as condições de segurança” salienta o IMP numa nota de imprensa.