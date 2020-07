CV Telecom inicia operações de reposição de serviços após incêndio

13/07/2020 13:59 - Modificado em 13/07/2020 13:59

Na sequência de um incêndio que deflagrou no sábado à noite, por volta das 20h, nas instalações da CV Telecom na cidade da Praia, que provocou a paralisação de todos os serviços da empresa a nível nacional, esta aponta, em comunicado, que já estão a funcionar a rede do Estado, Internet fixa fibra e ADSL, ATM, Sisp e 4G, esta última ainda instável.

Conforme comunicado divulgado na sua página oficial, a operadora garante que estão a trabalhar “incansavelmente” para repor os serviços na totalidade. Para que sejam repostas as redes móveis 2G e 3G, no mais curto espaço de tempo, esta salienta que a equipa da CVMóvel está neste momento no terreno a trabalhar. “Lamentamos os incómodos causados e continuamos a contar com o seu apoio de sempre” refere o comunicado.