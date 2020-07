O pais esteve quase 24 horas sem Internet: Chamadas da CVMóvel continuam inoperacionais

13/07/2020 10:31 - Modificado em 13/07/2020 10:31

Cabo Verde esteve cerca de 24 horas sem serviço de internet. As chamadas móveis da rede CVMovel ainda continuam inoperacionais. A rede da UNITEL T+ também foi abaixo, mas retomou o serviço ontem às 8h55 m. Em comunicado esta operadora informa que: sabádo, por volta das 22 horas, registou-se uma quebra no serviço de chamadas e internet a nível nacional, derivado do provedor. A operadora prossegue dizendo que ontem, por volta das 8h55 começou gradualmente a normalizar os serviços de chamadas e internet também estão a ser restabelecidos. A CVMóvel ainda não reagiu oficialmente ao sucedido, mas jornais da capital como ‘O País’ avançam que “a causa do incidente e da paralisação terá a ver com um incêndio que deflagrou na sala de energias da Cabo Verde Telecom, na noite de sábado, 11″

Este “apagão” paralisou as comunicações no país afetando, também, o saque nas caixas automáticas bem como o pagamento nos POS.