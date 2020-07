COVID-19: 75 novos casos num só dia

13/07/2020 10:16 - Modificado em 13/07/2020 12:56

A autoridade sanitária confirmou ontem mais 75 infetados pelo novo coronavírus. Contribuíram para esse número os seguintes concelhos: Praia com 17 positivos, Santa Cruz 4, Santa Catarina 14, Tarrafal 7 e Ribeira Grande de Santiago 1.

A ilha do Sal foi a que registou o maior número de casos com 29 novos infetados. São Nicolau registou 3 novos casos.

Em São Vicente dois casos suspeitos testaram negativo. Sem casos ativos de COVID-19 continuam as ilhas do Fogo, Brava, Maio e Santo Antão. São Vicente apesar ter já resgistado casos de COVID 19 nunca teve uma cadeia de transmissão e no momento não tem nenhum caso ativo.

O total nacional subiu para 1.698 casos, segundo dados do Ministério da Saúde.