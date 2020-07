Covid-19: Cabo Verde com mais 32 casos positivos

11/07/2020 19:07 - Modificado em 11/07/2020 19:07

Cabo Verde contabilizou este sábado, 11, mais 32 casos positivos de coronavírus, segundo informação do Ministério da Saúde e da Segurança Social. Os 32 novos casos positivos foram detetados nas ilhas de Santiago (22) e Sal (10).

Os laboratórios de virologia da Praia, do Mindelo e do Sal analisaram um total de 296 amostras.

O Laboratório da Praia, de um total de 186 amostras dos Concelhos da Praia, Santa Cruz, Santa Catarina e Brava. A Praia regista mais 14 casos positivos, Santa Cruz, 4, Santa Catarina também 4. A Brava continua sem casos positivos.

O Laboratório de São Vicente, por sua vez, analisou 57 amostras das ilhas de São Vicente, Santo Antão e Sal.

As 20 amostras da ilha de São Vicente todas acusaram negativo, tal como as amostras da Ribeira Grande e Paúl de Santo Antão. Do Sal foram analisadas 34 amostras e delas 7 acusaram positivo. As estes 7 casos positivos o Sal junta 3 casos diagnosticados no Laboratório do Sal, elevando para 10 o total de novos casos de Covid-19 na ilha.

O total acumulado nacional é de 1.623 casos, sendo que 16 controlos de doentes internados acusaram negativos e outros 26 controlos de doentes internados mantêm-se positivos.