Passageiros que deslocam de Santiago ou do Sal para outras ilhas só com teste negativo para Covid-19

10/07/2020 13:53 - Modificado em 10/07/2020 15:07

O Governo confirmou hoje a retomada das ligações aéreas e marítimas inter-ilhas para 15 de julho, mas assegurou que os passageiros que queiram viajar de Santiago ou do Sal para outras ilhas terão que apresentar comprovativo de teste negativo à Covid-19.

De acordo com o executivo as viagens vão ser retomadas “com precauções redobradas de controlo sanitário”, apontando que um conjunto de medidas foram “atempadamente aprovadas” como o uso obrigatório de máscaras, medição de temperatura, higienização e formulário de vigilância sanitária. Os portos e os aeroportos, as transportadoras aéreas e marítimas, estão sujeitos a “rigorosas medidas de segurança sanitária”.

Considerando a evolução das recomendações da Organização da Aviação Civil Internacional, da Associação Internacional de Transporte Aéreo, da Agência Europeia para a Segurança da Aviação e da Organização Marítima Internacional (IMO) e tendo em consideração a situação atual das ilhas de Santiago e do Sal, com “elevada transmissão comunitária, é introduzida medida adicional de exigência de testes rápidos”.

“Pessoa que se desloca de Santiago ou do Sal para outras ilhas, tem que apresentar no ‘check in’, [um comprovativo do] teste de despiste da COVID-19 com resultado negativo, efetuado nas 72 horas que antecedem a viagem” afirma Ulisses Correia e Silva.

Nisto avança que condições estão criadas para que testes sejam realizados em todas as delegacias de saúde dessas duas ilhas, evitando a deslocação de pessoas a um único centro. Laboratórios privados, certificados pela Entidade Reguladora Independente da Saúde, mediante protocolo definido pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social poderão realizar testes, criando assim mais alternativas de oferta desse serviço aos utentes. No momento próprio adianta que serão definidas a data e as condições para a retoma dos voos internacionais de passageiros.