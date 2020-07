China alerta: Há uma nova pneumonia que pode ser mais fatal que a Covid

Casos estão a ser reportados no Cazaquistão.

Depois da Covid-19, surgiram alguns casos de peste negra, que fizeram soar os alarmes. E agora há indícios de mais uma doença pronta a deixar o mundo em alvoroço.

O alerta veio da China que refere que foi identificada, no Cazaquistão, uma espécie de pneumonia que pode ser mais fatal do que o novo coronavírus, noticia a AFP.

“A taxa de mortalidade desta doença é muito maior do que o a do novo coronavírus. Os departamentos de saúde do país estão a realizar pesquisas comparativas, mas ainda não identificaram o vírus desta doença”, disse a embaixada da China no Cazaquistão, numa nota publicada pelo South China Morning Post.

Não é claro qual a informação que a China detém sobre este novo tipo de pneumonia. Sabe-se, apenas, que os casos desta pneumonia têm sido registados desde junho, nas regiões de Atyrau e Aktobe e na cidade de Shymkent. Somam-se, até ao momento, cerca de 500 casos da doença.

