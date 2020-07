Amarante propõe a criação do “Movimento para Valorização dos Clubes e Futebol de São Vicente” para evitar “descalabro”

10/07/2020 00:26 - Modificado em 10/07/2020 00:26

O Grémio Desportivo Amarante, avança que tendo em conta o panorama actual do futebol em São Vicente, propôs aos clubes um encontro com o intuito de criar o “Movimento para Valorização dos Clubes e Futebol de São Vicente”, para que questões relativas ao futebol na ilha sejam discutidas de forma mais adequada.

Através de um comunicado assinado pelo presidente do Grémio Desportivo Amarante, Nuno Leite, este explica que por detrás da motivação da criação do “Movimento para Valorização dos Clubes e Futebol de São Vicente”, está a constatação de que os clubes “não tem encontrado no sistema que enforma o futebol em São Vicente um espaço de diálogo e concertação, de forma a evitar as omissões, indefinições e incertezas prevalecentes que podem conduzir ao descalabro”.

Conforme a mesma fonte, o referido espaço será de diálogo “por excelência, para juntos, em harmonia, sem tabus e abertamente procurarmos as respostas adequadas, tendo os clubes como epicentro”.

O encontro realiza-se na sexta-feira, na sede social do Clube Canal.