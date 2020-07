Curso de capacitação e reciclagem de turismo com 131 guias inseridos

10/07/2020

De acordo com o Ministério do Turismo e Transportes, o Projeto de Capacitação de Guias de Turismo, refere-se ao “Plano de renascimento do turismo”.

O projeto, com abrangência a nível nacional, a decorrer no mês de agosto, é uma forma de “preparar e aprimorar as competências destes profissionais”, para melhor interpretar e promover os recursos turísticos do país através da aplicação de técnicas específicas de interação e animação, utilizando sempre que necessário uma língua estrangeira apropriada.

Nesta primeira fase, estão abrangidos 131 guias de turismo e deverão, segundo a tutela do Turismo e Transportes, receber uma bolsa pela frequência da formação.

Estas ações de formação destinadas aos profissionais que trabalham como guias de turismo, vão decorrer em várias ilhas do país, nomeadamente nas ilhas de Santo Antão, São Vicente, Sal e Santiago, com uma carga horária de 273 horas de formação.

Nas fases seguintes serão abrangidas as demais ilhas.

Pelo facto de o “Turismo ser um dos setores da economia cabo-verdiana mais afetados pela crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, segundo projeções do Ministério das Finanças, haverá uma redução de turistas em cerca de 58%, comparativamente aos números projetados para 2020, a economia deverá decrescer entre 6,5% a 8,5% e o desemprego poderá chegar aos 20%”.

Portanto, trata-se de uma crise de saúde e económica sem precedentes que afeta todos os profissionais ligados ao setor do turismo.

Para tal, o Ministério do Turismo e Transporte, por sua vez, preparou o Plano de Renascimento do Turismo com igual sentido de socorrer os trabalhadores do setor, bem como as empresas e reerguer o Turismo, traduzido em programas de qualificação do destino, sustentabilidade turística, segurança sanitária e proteção de empresas. “O Projeto de Capacitação de Guias de Turismo surge como um dos projetos integrado nesse Plano, com dois objetivos: continuar a qualificar os recursos humanos e proteger os rendimentos desses profissionais”.

Informa ainda que o “Diploma que estabelece o regime jurídico de acesso e exercício de profissões e atividades profissionais sujeitas a Carteira Profissional de guias de turismo já está na sua fase final de aprovação”.

Segundo o ministério do Turismo, esta medida que vai permitir, por um lado, definir o perfil oficial e profissional dos guias do turismo, dando-lhes toda a credibilidade e reconhecimento que merecem, por outro, possibilitar que o mercado seja regulamentado com profissionais devidamente competentes e credenciados e responder à necessidade de organização e regulação das profissões, em especial aquelas que se situam dentro de sectores-chaves da economia, no respeito pelos limites constitucionalmente definidos.